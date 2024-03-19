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Saeco Xsmall Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD8643/09
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EU Declaration of conformity Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8643/09 - English (US)
User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco espressomasin lekib
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasina kohv on külm
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsiga ühenduse võtmine
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