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Saeco Xsmall Täisautomaatne espressomasin

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Saeco XsmallTäisautomaatne espressomasin

HD8643/09

Saeco Xsmall Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8643/09 - English (US)

  • PDF fail, 936.7 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF fail, 2.2 MB
  • 14 March 2024

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