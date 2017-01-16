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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi
Exprelia abil saavad tulevased kohvieksperdid luua tassitäie tipptasemel kohvi, võimalusega seadistada kuni seitset erinevat näitajat. VDE-sertifikaat tagab täiusliku hügieenilisuse.
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Valge
15-astmeliselt seadistatav kohviveski
Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.
Kui olete viie seadistuse seast ideaalse kanguse välja valinud, saate selle koos soovitud koguse ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu kohaliku barista puhul.
Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii lihtne. Aurupuhastustsükkel puhastab vahustamismehhanismi automaatselt, eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse piimanõu tühjendamiseks. Toimingu hügieenilisusele on andnud sertifikaadi sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.
4.6
5-st
9
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
kajjaa
16/01/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zywy111
16/01/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Dax27
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.
Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.