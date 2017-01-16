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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01

Tootmine lõpetatud

Saeco ExpreliaTäisautomaatne espressomasin

HD8859/01

4.6

| (9) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi

Exprelia abil saavad tulevased kohvieksperdid luua tassitäie tipptasemel kohvi, võimalusega seadistada kuni seitset erinevat näitajat. VDE-sertifikaat tagab täiusliku hügieenilisuse.

Kuva kõik eelised

Tõestatult hügieeniline tüütu aurupuhastuseta

Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Valge

  • 15-astmeliselt seadistatav kohviveski

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega

Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.

Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused

Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused

Kui olete viie seadistuse seast ideaalse kanguse välja valinud, saate selle koos soovitud koguse ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu kohaliku barista puhul.

Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse

Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse

Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii lihtne. Aurupuhastustsükkel puhastab vahustamismehhanismi automaatselt, eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse piimanõu tühjendamiseks. Toimingu hügieenilisusele on andnud sertifikaadi sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

9

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

4
3
2

16/01/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

16/01/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.

Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.