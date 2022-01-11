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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
3 jooki
Klassikaline piimavahustaja
Must pärlmutter
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikjooke. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.
4.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
vvrs
11/01/2022
Česká republika
Plně vyhovuje
Používám od roku 2017 bez závad. Vyhovuje maximálně.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pepicek
03/01/2016
Česká republika
Jednoduché, za ty peníze dobré
Poměr výkon x cena super. Zatím spokojenost, uvidíme až budeme měnit filtr.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Lucik
05/12/2015
Česká republika
super
Malinko před prvním použitím zmatky a přišlo mi, že v 1 příručce ohledně instalace filtru je odlišnost oproti druhé, ale káva super :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest