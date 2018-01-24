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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
4 jooki
Automaatne piimavahustaja
Roostevabast terasest viimistlus
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikjooke. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
slafka
24/01/2018
Česká republika
výborný přístroj
s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest