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  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
  • Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate

Tootmine lõpetatud

Saeco Intelia DeluxeTäisautomaatne espressomasin

HD8904/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
Saeco esitleb: Intelia Deluxe. Nutikalt valmistatud seade, millega saavutate tõestatud kvaliteedi, lisamugavuse ja jumaliku kohvi. Ajatu disainiga roostevabast terasest korpusega Intelia on suurepärane näide Itaalia kvaliteedist.
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Ajatu Itaalia disain

Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate

  • 4 jooki

  • Automaatne piimavahustaja

  • Roostevabast terasest viimistlus

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 4 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 4 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikjooke. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

výborný přístroj

s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest