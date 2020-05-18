30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
11 jooki
Sisseehitatud esmaklassiline piimakann
Roostevaba teras
AquaClean
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga Cappuccinot ja Latte Macchiatot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. Olenemata sellest kas tegu on Cappuccino või piimavahuga serveeritakse jook sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.
See üliautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!
4.8
5-st
31
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Positiivsed omadused
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Negatiivsed omadused
Žádnou jsem nenašla.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Positiivsed omadused
design, funkcije, vodni filter
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest