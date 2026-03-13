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Airfryer Premium XXL
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Lisatarvik Airfryer 8.3L jaoksPitsa- ja grillplaat
Küpsetustarvik 2.5LXXL Airfryerile
GrillimiskomplektXXL Airfryerile
Küpsetustarvik 2.8LXXL Airfryerile
PitsakomplektXXL Airfryerile
Küpsetustarvik 2.0LXXL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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