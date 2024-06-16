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Tootmine lõpetatud
Smart Sensing tehnoloogia
Rasvaeemaldustehnoloogia
Rapid Airi tehnoloogia
Must, vask, 1,4 kg
HomeID ja Philips Airfryer XXL-i abil saate Airfryeri algajast Airfryeri kokaks. Saate sirvida sadu suurepäraseid retsepte ning proovida palju uusi ja põnevaid roogasid.
Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva*. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses õli (või üldse mitte). Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama** ja maitsvama tulemuse.
Airfryeri XXL-iga saab teha sadu maitsvaid roogasid. Frittige, küpsetage, grillige, röstige või isegi soojendage oma toitu. Tänu Philips Airi õhuvoole ja tähtdisainile on iga amps sama maitsev kui eelmine. See küpsetab ühtlaselt igalt küljelt ja tagab ideaalse tulemuse igal korral.
4.7
5-st
155
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Baraban
16/06/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Прикольная штука
Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
spasvisul
14/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Просто неймовірно!
Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.
Positiivsed omadused
Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Клео
03/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!
Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.
Positiivsed omadused
Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати
Negatiivsed omadused
Треба мити
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalises korvis mõõdetud õhuvooga suurendab Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda
Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.