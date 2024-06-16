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  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
  • Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.

Tootmine lõpetatud

AirfryerPremium XXL

HD9867/90

4.7
| (155) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.
Uus Philips Airfryer XXL mõtleb ja valmistab toitu teie eest. Nutikate andurite abil reguleerib õhkfritüür toiduvalmistamise ajal automaatselt aega ja temperatuuri, et saada täiuslikult valmistatud road. Valige ja nautige igat suutäit!
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Ühe nupuvajutusega saate täiusliku tulemuse

Maksimaalne maitse, minimaalselt rasva. Hõlpsalt.

  • Smart Sensing tehnoloogia

  • Rasvaeemaldustehnoloogia

  • Rapid Airi tehnoloogia

  • Must, vask, 1,4 kg

Üks rakendus, sadu retsepte

Üks rakendus, sadu retsepte

HomeID ja Philips Airfryer XXL-i abil saate Airfryeri algajast Airfryeri kokaks. Saate sirvida sadu suurepäraseid retsepte ning proovida palju uusi ja põnevaid roogasid.

Originaalne Airfryer, mis pakub 7 korda kiiremat õhuvoogu*

Originaalne Airfryer, mis pakub 7 korda kiiremat õhuvoogu*

Nautige tervislikumat frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe, seest mahlane ning sisaldab 90% vähem rasva*. Philips Airfryer XXL kasutab toidu frittimiseks kuuma õhku (õli asemel) ja väikeses koguses õli (või üldse mitte). Philips Rapid Air loob 7 korda kiirema õhuvoo, mis tagab krõbedama** ja maitsvama tulemuse.

Mitmekülgne: frittige, küpsetage, grillige, röstige. Või isegi soojendage!

Mitmekülgne: frittige, küpsetage, grillige, röstige. Või isegi soojendage!

Airfryeri XXL-iga saab teha sadu maitsvaid roogasid. Frittige, küpsetage, grillige, röstige või isegi soojendage oma toitu. Tänu Philips Airi õhuvoole ja tähtdisainile on iga amps sama maitsev kui eelmine. See küpsetab ühtlaselt igalt küljelt ja tagab ideaalse tulemuse igal korral.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

155

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

16/06/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Прикольная штука

Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

14/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Просто неймовірно!

Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.

Positiivsed omadused

Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

03/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!

Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.

Positiivsed omadused

Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати

Negatiivsed omadused

Треба мити

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. Võrreldes Philips Viva Airfryeri lamedapõhjalises korvis mõõdetud õhuvooga suurendab Rapid Airi tehnoloogia korvi õhuvoo kiirust 7 korda

  3. Rasvaeemaldus kolmelt toorelt kanakoivalt, mida on küpsetatud 24 minutit temperatuuril 180 °C

  4. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.