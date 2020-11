Küpsetab 1,5 korda kiiremini kui ahi**

Philips Airfryeriga on küpsetamine kiirem ja mugavam kui kunagi varem. Tänu kohesele soojenemisele ja Rapid Airflow tehnoloogiale valmib toit 1,5 korda kiiremini kui ahjus**. Kõige parem on see, et AirFryerit ei pea eelsoojendama. Lihtsalt lülitage see sisse ja alustage küpsetamist.