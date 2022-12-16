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Rapid Air tehnoloogiaga
Must
Must
Ainulaadse meritähedisainiga Rapid Airi tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.
Philipsi Airfryer kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*
Philips Airfryer XL on loodud teie perekonna jaoks. 1,2 kg mahutavusega korv koos 6,2 l potiga aitab teil valmistada erinevaid toite. Valmistage oma pere ja sõprade jaoks kuni viis portsjonit korraga.
4.9
5-st
34
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Жінка з Донбасу
16/12/2022
Україна
Зручна, компактна та функціональна
Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.
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See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Sofiy98s
15/12/2022
Україна
Kampaania osa
Чудова мультипіч
Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!
Positiivsed omadused
Швидко готує, не потребує попереднього розігріву
Negatiivsed omadused
Не виявила
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See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Emma17
12/12/2022
Україна
Kampaania osa
Чудовий помічник на кухні
Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.
Positiivsed omadused
Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.
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See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
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Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega
Allikas: Euromonitor International Ltd; vähese rasvaga fritüüri kategooria määratlus; jaemüügimaht ühikutes, 2020. aasta andmed
Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.