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  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

AirfryerEssential XL

HD9270/90

4.9
| (34) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
Philips toob maailma parima õhufritüüri igaühe koju. Naudi tervislikku toitu, mis on tänu kiire õhu tehnoloogiale väljast krõbe ja seest pehme. Lae alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.***
Kuva kõik eelised

Tänu Rapid Airi tehnoloogiale

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

  • Rapid Air tehnoloogiaga

  • Must

  • Must

Tervislik frittimine Rapid Airi tehnoloogiaga

Tervislik frittimine Rapid Airi tehnoloogiaga

Ainulaadse meritähedisainiga Rapid Airi tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Philipsi Airfryer kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*

XL suurus. Kogu perele

XL suurus. Kogu perele

Philips Airfryer XL on loodud teie perekonna jaoks. 1,2 kg mahutavusega korv koos 6,2 l potiga aitab teil valmistada erinevaid toite. Valmistage oma pere ja sõprade jaoks kuni viis portsjonit korraga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

34

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/12/2022

Україна

Україна

Зручна, компактна та функціональна

Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.

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See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

15/12/2022

Україна

Україна

Чудова мультипіч

Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!

Positiivsed omadused

Швидко готує, не потребує попереднього розігріву

Negatiivsed omadused

Не виявила

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See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

12/12/2022

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.

Positiivsed omadused

Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.

Jah, soovitan seda toodet

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega

  2. Allikas: Euromonitor International Ltd; vähese rasvaga fritüüri kategooria määratlus; jaemüügimaht ühikutes, 2020. aasta andmed

  3. Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond

  4. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.