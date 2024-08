Rapid CombiAir tehnoloogia valmistab toitu teie maitse järgi

Maitseelamus: kujutle, et toit valmib alati just nii, nagu Sulle meeldib ning et Sul on uurimiseks, katsetamiseks ja nautimiseks arvukalt uusi retsepte. Rapid CombiAir tehnoloogia muudab unelma tegelikkuseks! NutriU-ga ühendatud Airfryer Combi reguleerib automaatselt valmistusaega, temperatuuri ja õhukiirust. Nõrk õhuvoog võimaldab hoolikalt valmistada sous vide liha, küpsetada aeglaselt hautisi ja hautada liha. Tugev, nõrk ja dünaamiline õhuvoog pakuvad rohkesti toiduvalmistusvõimalusi, mis jätavad toidu seest alati hõrgutavalt õrnaks ja pealt just Sinule meelepäraselt krõbedaks.