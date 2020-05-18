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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
11 jooki
Sisseehitatud esmaklassiline piimakann
Hõbedane
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
Täiustatud ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ja muudab masinaga suhtlemise ning funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid ja tekst suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.
4.8
5-st
31
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Positiivsed omadused
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Negatiivsed omadused
Žádnou jsem nenašla.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Positiivsed omadused
design, funkcije, vodni filter
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest