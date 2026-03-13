10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kohv
Kõik seeriad
Saeco GranAroma Täisautomaatne espressomasin
Tugi
SM6480/00
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
Hoolduskomplekt
HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsi/Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Philipsi/Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata