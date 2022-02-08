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  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin

Tootmine lõpetatud

Saeco XelsisTäisautomaatne espressomasin

SM7685/00

4.9
| (31) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
Kuni 15 maailmakuulsat retsepti alates espressost ja cappuccino’st ning lõpetades eriliste kohvijookidega nagu Flat White või Americano. Joogi valimiseks lihtsalt pühkige puuteekraani ja soovi korral kohandage retsepti meie intuitiivse Coffee Equalizer™-i abil
Kuva kõik eelised

Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin

  • 15 jooki

  • Latteduo süsteem

  • Roostevaba teras

  • 12-astmeliselt seadistatav kohviveski

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Kaheksa profiili: salvestage oma lemmikretseptid

Kaheksa profiili: salvestage oma lemmikretseptid

Igaühe lemmikseadistused saab käepärast näidikut kasutades kaheksa kasutajaprofiili alla salvestada.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

31

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

08/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Отличная модель

Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

12/10/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Кофе, как в кофейне

Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.

Positiivsed omadused

Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.

Negatiivsed omadused

Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

08/11/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.

Positiivsed omadused

За

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest

  2. Energiamärgis: B-klass, vastavalt Šveitsi energiamärgisele ja standardi EN 60661 mõõtmismeetodile.