30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
15 jooki
Latteduo süsteem
Roostevaba teras
12-astmeliselt seadistatav kohviveski
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Igaühe lemmikseadistused saab käepärast näidikut kasutades kaheksa kasutajaprofiili alla salvestada.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Auhinnad
4.9
5-st
31
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Ksunia
08/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Отличная модель
Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Ndyga
12/10/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Кофе, как в кофейне
Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.
Positiivsed omadused
Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.
Negatiivsed omadused
Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Viktor/1972
08/11/2020
Україна
Чудова кавоварка
Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.
Positiivsed omadused
За
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest
Energiamärgis: B-klass, vastavalt Šveitsi energiamärgisele ja standardi EN 60661 mõõtmismeetodile.