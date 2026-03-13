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Saeco Xelsis Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
SM7685/00
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EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7685/00 - English (US)
User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter
Espressomasina katlakivieemaldi
Philipsi/Saeco espressomasin lekib
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasina kohv on külm
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
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