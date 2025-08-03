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  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Philips 5400 SeriesTäisautomaatne espressomasin

EP5447/90

4.7
| (334) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

12 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • Kroom

  • LatteGo piimalahendus

  • Kroom

  • TFT-ekraan

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Valmistage hõlpsasti 12 kohvijooki, sh café au lait´

Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Intuitiivne ekraan võimaldab lihtsalt oma kohvi valida

Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Reguleerige Coffee Customizeri abil aroomi ja kogust

Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

334

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

03/08/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова помічниця готує смачнючу каву

Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

20/10/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Кофемашина имеет много функций

Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.

Positiivsed omadused

Очень вкусный кофе

Negatiivsed omadused

Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

29/05/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.

Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.

Positiivsed omadused

Рекомендую всім у кого немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

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Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  3. temperatuuril 70–82 °C