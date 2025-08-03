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Tootmine lõpetatud
Kroom
LatteGo piimalahendus
Kroom
TFT-ekraan
Igal hetkel on oma kohv, mida nautida. Alates kangest espressost kuni maheda cappuccinoni – teie täisautomaatne espressomasin saavutab ideaalse tulemuse ilma, et selleks oleks vaja vaeva näha.
Tänu meie kasutajasõbralikule ekraanile on teie tee järgmise maitsva kohvitassini imelühike. Vaid mõne sammuga saate kohandada värskelt jahvatatud ubade maitset ja nautida soovitud kohvijooki.
Coffee Customizeri abil saate hõlpsasti muuta kohvi kangust ja piimakogust.
4.7
5-st
334
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Juliazp
03/08/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Чудова помічниця готує смачнючу каву
Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Кофенаркоманка 43
20/10/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Кофемашина имеет много функций
Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.
Positiivsed omadused
Очень вкусный кофе
Negatiivsed omadused
Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Десерт
29/05/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.
Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.
Positiivsed omadused
Рекомендую всім у кого немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi erinevaid täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C