TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

Tootmine lõpetatud

Saeco Intelia DeluxeTäisautomaatne espressomasin

HD8906/01

4.3

| (4) Auhinnad

Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate

Saeco esitleb: Intelia Deluxe. Nutikalt valmistatud seade, millega saavutate tõestatud kvaliteedi, lisamugavuse ja jumaliku kohvi. Ajatu disainiga roostevabast terasest korpusega Intelia on suurepärane näide Itaalia kvaliteedist.

Kuva kõik eelised

Ajatu Itaalia disain

Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate

  • 6 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Roostevaba teras

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

4

Auhinnad

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

29/12/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

23/08/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobra kawa za rozsądną cenę

To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest