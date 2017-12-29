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Tootmine lõpetatud
HD8906/01
Kvaliteet, mida nõuate. Kasutamise lihtsus, mida ootate
Saeco esitleb: Intelia Deluxe. Nutikalt valmistatud seade, millega saavutate tõestatud kvaliteedi, lisamugavuse ja jumaliku kohvi. Ajatu disainiga roostevabast terasest korpusega Intelia on suurepärane näide Itaalia kvaliteedist.
6 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Roostevaba teras
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.
4.3
5-st
4
Auhinnad
JustynaJur
29/12/2017
Polska
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
jrk74
29/12/2017
Polska
Kinnitatud ostja
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Plastuś
23/08/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Dobra kawa za rozsądną cenę
To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest