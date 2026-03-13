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Saeco Intelia Deluxe Täisautomaatne espressomasin

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Saeco Intelia DeluxeTäisautomaatne espressomasin

HD8906/01

Saeco Intelia Deluxe Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01

  • PDF fail, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Saeco esitleb: Intelia Deluxe. Nutikalt valmistatud seade, millega saavutate tõestatud kvaliteedi, lisamugavuse ja jumaliku kohvi. Ajatu disainiga roostevabast terasest korpusega Intelia on suurepärane näide Itaalia kvaliteedist.

  • PDF fail
  • 29 June 2026

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