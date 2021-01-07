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Tootmine lõpetatud
3 jooki
Klassikaline piimavahustaja
Süsimust
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikjooke. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.
4.5
5-st
30
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Megi98
07/01/2021
България
Kinnitatud ostja
Продукт с чудесни характеристики!
Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
stami_h
19/06/2020
България
най-добрата
Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
galincho
18/06/2020
България
Перфектна
Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати
Positiivsed omadused
Ненадмината
Negatiivsed omadused
Няма такива
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest