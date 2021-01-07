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  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.

Tootmine lõpetatud

Saeco IncantoTäisautomaatne espressomasin

HD8911/09

4.5
| (30) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
Saeco Incanto on loonud oma klassis uue standardi. Rabavalt peen korpus peidab endas kõrgkvaliteetset Itaalia tehnoloogiat, mis on loodud keetma alati parimat kohvi. Teie kohviunistused on viimaks täitunud.
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Täiustatud tehnoloogia tagab maksimaalse maitse

Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.

  • 3 jooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Süsimust

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 3 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 3 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikjooke. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

30

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2

07/01/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Продукт с чудесни характеристики!

Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

19/06/2020

България

България

най-добрата

Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Перфектна

Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати

Positiivsed omadused

Ненадмината

Negatiivsed omadused

Няма такива

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest