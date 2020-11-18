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  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
  • Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.

Tootmine lõpetatud

Saeco IncantoTäisautomaatne espressomasin

HD8918/41

4.6
| (23) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.
Saeco Incanto loob oma klassis uue standardi. Peen roostevabast terasest esikülg peidab endas kõrgkvaliteetset Itaalia tehnoloogiat, mis on loodud keetma alati parimat kohvi. Teie kohviunistused on viimaks täitunud.
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Hõrgutav Latte Macchiato ühe nupuvajutusega

Elegantne disain. Muljetavaldava kvaliteediga kohv.

  • 6 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Silver Pantera

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Nautige kuuma kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Nautige kuuma kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kui kiirus on oluline, saate valmistada täiuslikku espressot ja cappuccinot ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile. Saladus peitub kergest alumiiniumist ja roostevabast terasest korpuses, mis suudab kiiresti kõrge temperatuuri saavutada.

Rikkalik valik erikohve ühe nupuvajutusega

Rikkalik valik erikohve ühe nupuvajutusega

Alustades espressost ja lõpetades Latte macchiatoga - pakume teile laia valikut, et rahuldada teie kohvieelistusi. Olgu siis esimese asjana hommikul või õhtusöögijärgse maiuspalana - valikus on midagi igaks ajahetkeks, ühe näpuliigutuse kaugusel.

Tehnilised andmed

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4.6

5-st

23

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе

Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco

Positiivsed omadused

всегда дома отменный кофе

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

28/07/2020

Україна

Україна

Проста в использовании. Кофе супер.

Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.

Positiivsed omadused

Проста в использовании.

Negatiivsed omadused

Нет.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

01/04/2019

Україна

Україна

Самый оптимальный вариант кофемашины

Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

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  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.