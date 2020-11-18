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Tootmine lõpetatud
6 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Silver Pantera
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Kui kiirus on oluline, saate valmistada täiuslikku espressot ja cappuccinot ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile. Saladus peitub kergest alumiiniumist ja roostevabast terasest korpuses, mis suudab kiiresti kõrge temperatuuri saavutada.
Alustades espressost ja lõpetades Latte macchiatoga - pakume teile laia valikut, et rahuldada teie kohvieelistusi. Olgu siis esimese asjana hommikul või õhtusöögijärgse maiuspalana - valikus on midagi igaks ajahetkeks, ühe näpuliigutuse kaugusel.
4.6
5-st
23
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Vitol
18/11/2020
Україна
Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе
Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco
Positiivsed omadused
всегда дома отменный кофе
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Aliona
28/07/2020
Україна
Проста в использовании. Кофе супер.
Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.
Positiivsed omadused
Проста в использовании.
Negatiivsed omadused
Нет.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Juliy
01/04/2019
Україна
Самый оптимальный вариант кофемашины
Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.