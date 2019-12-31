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  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast
  • Suurim valik kompaktsest masinast

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

HD8924/09

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurim valik kompaktsest masinast
PicoBaristo on kompaktne täisautomaatne espressomasin, mis pakub uskumatut kohvivalikut. Kasutajaliides võimaldab ühe puudutusega valida mitmete erinevate maitsete vahel. AquaCleani filter tagab 5000 tassitäit* naudingut vahepeal katlakivi eemaldamata.
Kuva kõik eelised

Nautige kuni 5000 tassitäit* kohvi, ilma et peaksite katlakivi eemaldama

Suurim valik kompaktsest masinast

  • 7 jooki

  • Automaatne piimavahustaja

  • Roostevaba teras

  • AquaClean

Nautige 7 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige 7 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Sametine vaht ühe puudutusega, tänu automaatsele piimavahustajale

Automaatne piimavahustaja muudab sametise cappuccino valmistamise lihtsaks. Piimavahustaja, mida baristad nimetavad ka “cappuccinatore”, tõmbab piima otse pakist või kannust, vahustab selle automaatselt ja väljutab piimavahu püsiva vooga ja ilma pritsimiseta otse teie tassi.

Reguleerige valmistamise pikkust, 5 aroomitugevuse ja 10 kohviveski seadistust

Reguleerige valmistamise pikkust, 5 aroomitugevuse ja 10 kohviveski seadistust

See üliautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Kinnitatud ostja

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest