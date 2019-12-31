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Tootmine lõpetatud
7 jooki
Automaatne piimavahustaja
Roostevaba teras
AquaClean
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
Automaatne piimavahustaja muudab sametise cappuccino valmistamise lihtsaks. Piimavahustaja, mida baristad nimetavad ka “cappuccinatore”, tõmbab piima otse pakist või kannust, vahustab selle automaatselt ja väljutab piimavahu püsiva vooga ja ilma pritsimiseta otse teie tassi.
See üliautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Kinnitatud ostja
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
fla571
06/07/2016
Česká republika
Kinnitatud ostja
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
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See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest