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  • Suurim valik kompaktsest masinast

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

HD8926/29

4.8
| (31) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurim valik kompaktsest masinast
PicoBaristo on kompaktne täisautomaatne espressomasin, mis pakub uskumatut kohvivalikut. Kasutajaliides võimaldab ühe puudutusega valida mitmete erinevate maitsete vahel. AquaCleani filter tagab 5000 tassitäit* naudingut vahepeal katlakivi eemaldamata.
Kuva kõik eelised

Nautige kuni 5000 tassitäit* kohvi, ilma et peaksite katlakivi eemaldama

Suurim valik kompaktsest masinast

  • 11 jooki

  • Sisseehitatud esmaklassiline piimakann

  • Titaaniumivärvi

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Nautige 11 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Masina täpsem juhtimine täiustatud ekraanilt

Masina täpsem juhtimine täiustatud ekraanilt

Täiustatud ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ja muudab masinaga suhtlemise ning funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid ja tekst suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

31

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.

Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.

Positiivsed omadused

Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.

Negatiivsed omadused

Žádnou jsem nenašla.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo funkcionalen.

Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.

Positiivsed omadused

design, funkcije, vodni filter

Negatiivsed omadused

/

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See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design, výborná káva

Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.