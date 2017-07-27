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  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
  • Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist

Tootmine lõpetatud

Saeco GranBaristoTäisautomaatne espressomasin

HD8975/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist
GranBaristo täiustatud tehnoloogiad tagavad tipptasemel valikud, mugavuse ja naudingu. Patenditud VariPresso kamber võimaldab muuta keetmisrõhku, et luua uskumatus valikus kvaliteetseid jooke.
Kuva kõik eelised

Alati täpselt teie maitse järgi tulemus

Nautige valikut 18 imemaitsvast joogist

  • 18 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Roostevaba teras

  • AquaClean

Nautige 18 joogi lihtsasti valmistamist

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda ainulaadset jooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate selle täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Tänu piimanõule saate cappuccinot ja Latte Macchiatot valmistada vaid ühe nupuvajutusega

Tänu piimanõule saate cappuccinot ja Latte Macchiatot valmistada vaid ühe nupuvajutusega

Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga Cappuccinot ja Latte Macchiatot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. Olenemata sellest kas tegu on Cappuccino või piimavahuga serveeritakse jook sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.

Reguleerige valmistamise pikkust, 6 aroomitugevuse ja 5 kohviveski seadistust

Reguleerige valmistamise pikkust, 6 aroomitugevuse ja 5 kohviveski seadistust

See üliautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.