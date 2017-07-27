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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
18 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Roostevaba teras
AquaClean
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda ainulaadset jooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate selle täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga Cappuccinot ja Latte Macchiatot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. Olenemata sellest kas tegu on Cappuccino või piimavahuga serveeritakse jook sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.
See üliautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.