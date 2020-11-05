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  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristoTäisautomaatne espressomasin

SM5473/10

5
| (47) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu espresso ja &lt;I>cappuccino&lt;/I> või valmistage erilisi kohvijooke nagu &lt;I>Americano&lt;/I> või &lt;I>Espresso Macchiato&lt;/I>.
Kuva kõik eelised

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 10 jooki

  • Sisseehitatud piimanõu

  • Roostevabast terasest esikülg

  • AquaClean

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

47

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Класна річь

Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))

Positiivsed omadused

усе супер супер супер))

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

01/05/2020

Україна

Україна

Отличная машина для любителей кофе

Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

01/05/2020

Україна

Україна

Кофемашина лучше всех!

Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.

Positiivsed omadused

За всё.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest