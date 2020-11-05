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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 jooki
Sisseehitatud piimanõu
Roostevabast terasest esikülg
AquaClean
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
5.0
5-st
47
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
ARA1919
05/11/2020
Україна
Класна річь
Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))
Positiivsed omadused
усе супер супер супер))
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Milana_29
01/05/2020
Україна
Отличная машина для любителей кофе
Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Вироника
01/05/2020
Україна
Кофемашина лучше всех!
Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.
Positiivsed omadused
За всё.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest