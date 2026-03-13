TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Saeco Xelsis Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

Tugi

Saeco XelsisTäisautomaatne espressomasin

SM7686/00

Saeco Xelsis Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7686/00 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Osad ja tarvikud

Veaotsing

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata