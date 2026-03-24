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Saeco Xelsis Deluxe Täisautomaatne espressomasin
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SM8782/30
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EU Declaration of Conformity - English (US)
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
Hoolduskomplekt
HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter
Espressomasina katlakivieemaldi
Saeco espressomasin ei jahvata kohviube.
Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Saeco kohvivalmistusmooduli all on kohvipulber
Minu Saeco espressomasin ei valmista kohvi
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