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  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid

3000 seeriaAirfryer 6,2 L

NA331/10

Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
Minge õhkfrittimisest veelgi kaugemale 16 funktsiooniga alates kiirküpsetusest kuni tunde valmiva ühepajatoiduni. Hõrgud ja algusest lõpuni ise valmisatud road on vaid mõne lihtsa sammu kaugusel ning läbi stiilse akna saate vaadata, kas toit on täiuslikult krõbe ja õrn.
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Alati krõbe, õrn ja ühtlaselt küpsenud

Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid

  • Toiduvalmistusaken

  • Tehnoloogia RapidAir Plus

  • 16 küpsetusfunktsiooni ühes seadmes

  • Aja ja energia säästmiseks

Kiire ja ühtlane küpsetamine tehnoloogiaga RapidAir Plus

Kiire ja ühtlane küpsetamine tehnoloogiaga RapidAir Plus

Nautige kuni 90% väiksema rasvasisaldusega* hõrku toitu. Ainulaadse tähekujulise disainiga patenteeritud tehnoloogia RapidAir Plus paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu**, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt küpsenud maitsvaid koduseid roogi.

Stiilne toiduvalmistusaken lubab toidul silma peal hoida

Stiilne toiduvalmistusaken lubab toidul silma peal hoida

Lõpetage mõistatamine. Saate toidu valmimist vaadata ja näha, kui see on täiuslikult küps. Loodud stiilseks toiduvalmistamiseks.

Ärge tehke maitse osas järeleandmisi

Ärge tehke maitse osas järeleandmisi

83% meie tarbijatest leiab, et Philipsi Airfryer 3000 seerias küpsetatud kana poolkoivad maitsevad paremini kui ahjus küpsetatud.******

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. vs Philips Airfryerid tehnoloogiaga RapidAir

  3. Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt

  4. Retseptide arv võib riigiti erineda

  5. Protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kanafilee (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Täpsed protsendid võivad erineda olenevalt tootest.

  6. MetrixLabi test Philipsi 3000 seeria Airfryeri 30 olemasoleva kasutajaga, juuli 2024