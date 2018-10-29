Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid

Minge õhkfrittimisest veelgi kaugemale 16 funktsiooniga alates kiirküpsetusest kuni tunde valmiva ühepajatoiduni. Hõrgud ja algusest lõpuni ise valmisatud road on vaid mõne lihtsa sammu kaugusel ning läbi stiilse akna saate vaadata, kas toit on täiuslikult krõbe ja õrn.