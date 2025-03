TCO-sertifikaadiga Philipsi 10. põlvkonna monitoride garantiikiri



Philips on pühendunud sellele, et pakkuda kvaliteetseid tooteid, mis kestavad kaua. Selle kohustuse osana pakume kõikehõlmavat garantiid, et tagada oma klientidele meelerahu.



Komplekti kuulub toote tootmisgarantii:



Kõigil TCO-sertifikaadiga ja 10. põlvkonna Philipsi monitori seeriatel on standardne 5-aastane garantiiaeg, mis kehtib materjali- või tootmisvigade puhul. See garantii ei kehti valest kasutamisest või õnnetustest põhjustatud kahjustuste puhul.



Rakenduvad Philipsi tugilehel garantiiteabe jaotises toodud garantii erandid ilma äriklientidel või mitteärilistel lõppklientidel vahet tegemata.



Kõigi TCO-sertifikaadiga Philipsi 10. põlvkonna toodete tarkvarauuendused:



Pakume operatsioonisüsteemi jaoks tasuta turvavärskendusi, parandusvärskendusi ja funktsionaalsusvärskendusi vähemalt 5 aasta jooksul alates sellest, kui Philips toote müüs või kui see viimati valmistati.



*5-aastane garantiiaeg kehtib ainult TCO-sertifikaadiga 10. põlvkonna monitoridele.

**See garantiikiri kehtib ainult Euroopa riikides, välja arvatud Venemaal, Valgevenes ja/või mis tahes teistes riikides, kus müügiga ei tegeleta.