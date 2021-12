Meie usume puuviljade ja köögiviljade jõudu. Need on võrratu vitamiinide, mineraalide ja kiudainete allikas. Ning nagu ütleb Maailma Terviseorganisatsioon (WHO): „Mitmekesisus on oluline ja värske on parem”.

Nii et kuidas saame täita soovituse süüa vähemalt 400g puu- ja köögivilju päevas? Mahla tehes! Nii kontrollite täielikult seda, mis igasse klaasi läheb ning teate, et see on maitsvalt värske, sest valmistate mahla iga päev kodus.