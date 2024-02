Kodu on koht, kus nii juhtub nii palju elu hetki, suuri ja väikeseid. Teie kodu, need, kellega seda jagate, ja see, kuidas te otsustate oma igapäevaelu elada, on osa sellest, kes te olete. Kodu ja identiteet (ID) on omavahel seotud ja seetõttu ühendasime need kaks ingliskeelset sõna, et luua meie uus rakenduse nimi.