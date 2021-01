All on toodud veakoodide 1, 3, 4, 5 või 14 kuvamise põhjused kohvimasina näidikul. Mõne muu veakoodi kuvamisel soovitame teil võtta ühendust meie klienditeeninduskeskusega.



E01

Jahvatatud kohv on kohvilehtri ummistanud.



Kohvilehtri ummistuse kõrvaldamiseks toimige järgmiselt.

• Võtke kohvivalmistusliides välja ja tühjendage kohvilehter lusikaga.

• Eeljahvatatud kohvi lehtri puudumisel sisestage lusikas kohvilehtrisse altpoolt.