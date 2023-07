(1) Filtrit läbivast õhust, mida on NaCl aerosooliga testinud kolmanda osapoole labor.

(2) Philipsi õhupuhastitel on suurem puhta õhu kohaletoimetamise kiirus ja energiatõhusus tänu NanoProtect HEPA filtrile kui HEPA H13 filtrile, mida on katsetatud kuni GB/T 18801-ni.

(3) arvutatud vastavalt NRCC-54013 katsestandardile, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, mida on testitud vastavalt GB / T18801-2015.

(4) ei kohaldata kütterežiimi suhtes. Kütterežiimis kasutab see õhu soojendamiseks 2200 W.

(5) keskmine helitase, mis põhineb mudelil GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Helitase võib muutuda teie ruumi tingimuste ja seadme asukoha tõttu.