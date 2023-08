(1) Filtrit läbivast õhust, mida on NaCl aerosooliga testinud kolmanda osapoole labor.

(2) Arvutatud vastavalt NRCC-54013 katsestandardile, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, mida on testitud vastavalt GB / T18801-2015.

(3) CADR-i testitakse sertifitseeritud kolmanda osapoole laboris vastavalt GB / T18801-2015.

(4) Philipsi õhupuhastitel on suurem puhta õhu kohaletoimetamise kiirus ja energiatõhusus tänu NanoProtect HEPA filtrile ja HEPA H13 filtrile, mida on katsetatud kuni GB/T 18801-ni.

(5) Keskmine helitase, mis põhineb mudelil GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Helitase võib muutuda teie ruumi tingimuste ja seadme asukoha tõttu.