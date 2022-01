SENSEO® padjakohvimasinad

SENSEO® kohvipadjamasinad valmistavad suurepärast kohvi ühe nupuvajutusega. Meie SENSEO® ühe tassi kohvipadjamasin on väga erineva disaini, kuju ja värviga, et leiaksite oma stiilile sobiva. Samal ajal tagab meie luksuslik maitsete ja segude valik teile iga päev uued meeltega kogetavad seiklused - sh cappuccino, café latte või jääkohvijoogid, mille valmistamisel kasutatakse meie sisse-ehitatud piimanõud, piimavoolikut või Milk Twister piimavahustajat. SENSEO® on loodust säästev valik. Meie kohvipadjakesed, millest igaühes on 50 kohviuba - sisaldavad parima kvaliteediga UTZ-sertifikaadiga kohvi. Ja meie kohvipadjakestega kohvimasinad on valmistatud ringlussevõetud plastist ning meie kohvifiltrid ja pakendid on samuti valmistatud ringlusse võetud materjalidest.

