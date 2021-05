Pääsege igale karvale hõlpsasti ligi

Ideaalne nurk

Philipsi ninakarvade piirel on loodud nii, et selle nurga all olev kuju võimaldaks nii kõrvas kui ka ninas olevaid karvu lihtsasti eemaldada. Seda on ka kulmude hooldamiseks lihtne kasutada. Philipsi ninakarvade piirliga saate olla kindel, et kõik soovimatud karvad eemaldatakse.