Nutikas kaameraga automaatsöötja

Mugav ööpäevaringne hooldus, igal pool ja igal ajal Nutikas automaatsöötja pakub värsket toitu iga ampsuga ja on varustatud blokeerumisvastase tehnoloogiaga, et ükski toidukord ei jääks vahele. Planeeri söögiaegu läbi meie rakenduse ning kass saab iga kord täpse toiduportsjoni. HD-kaamera ja kahesuunalise heli abil püsid lemmikuga ühenduses isegi eemal viibides. Nutikal automaatsöötjal on vurrusõbralik, nõudepesumasinas pestav roostevabast terasest kauss ja muud hõlpsasti loputatavad osad, et tagada laitmatu hügieen.