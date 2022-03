Parimad tulemused saavutate ahjus valmistamiseks mõeldud toodetega, kuna need muutuvad Airfryeris kuldpruuniks ja krõbedaks. Kui valmistate Airfryeris suupisteid, mis on mõeldud õlifritüüris valmistamiseks, jäävad need tihti kahvatuks ja vähem krõbedaks.

Kui kasutasite ahjus valmistamiseks mõeldud suupisteid ning need ei muutunud krõbedaks ja kuldpruuniks, kontrollige palun alljärgnevat.

Koostisainete kogus:

pange korvi vähem koostisaineid korraga. Katke korvi põhi vaid ühe kihiga. Väiksemad kogused küpsevad ühtlasemalt.

Seadistatud temperatuur:

üldiselt valmistatakse suupisteid 200 ºC juures, välja arvatud tainast tehtud suupisted. Neid tuleb valmistada 180 ºC juures.

Valmistusaeg:

kui te pole Airfryerit enne suupistete sisestamist eelsoojendanud, lisage frittimisajale kolm minutit.

Märkus. Enamikku suupisteid tuleb täielikuks küpsemiseks küpsetada pakendil ahjus küpsetamiseks märgitud aja jooksul. Sügavrasva fritüüris valmivad toidud kiiremini ja sellise küpsetusaja korral ei jõua toit täielikult valmida. Enamik suupisteid vajab valmimiseks kuus kuni kümme minutit.

Näpunäide. Kui kroketid või suupisted Airfryeris valmistamisel lõhki lähevad, valige lühem valmistamisaeg.

Kui suupisted ikka krõbedaks ja pruuniks ei muutu, soovitame ühendust võtta kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega.