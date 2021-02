Soft Blue tehnoloogia



SoftBlue LED-tehnoloogia kasutab kahjulike siniste valguslainete vähendamiseks nutikat tehnoloogiat, ilma et see mõjutaks ekraanil esitatavaid värve või pilti. Rahvusvaheline testimisorganisatsioon TUV Rheinland on SoftBlue LED-tehnoloogia kahjuliku sinise valguse vähendamisega seoses sertifitseerinud.