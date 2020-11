Professionaalseid IPL-protseduure on tehtud juba 25 aastat ja uuringutes ei ole avastatud nahavähi ega viljakusega seotud riske. Teatatud ei ole tõsistest kõrvaltoimetest ega kahjustustest. Philips Lumea IPL-tehnoloogia on tuletatud professionaalsetes salongides kasutatavast tehnoloogiast. Oleme tehnoloogiat kohandanud, et seda saaks turvaliselt ja tõhusalt kodus kasutada. Philips Lumea on välja arendatud koostöös juhtivate dermatoloogidega ja seda on testitud rohkem kui 2000 naise peal. See täidab kõiki kodus kasutamiseks mõeldud seadmete ohutusnõudeid. Nii nagu iga nahahooldustootega, on oluline kasutada seadet kooskõlas kasutusjuhendiga.



Lumea ohutussüsteem tagab, et valgustada saab ainult siis, kui seade on otseses kontaktis nahaga. Sisseehitatud UV-filter tagab, et valgus mõjutab ainult karvu, mitte nahka. Kui teie nahk on liiga tume, ennetab nahatooni sensor valgussähvatuste kiirgamist. Soovitame kasutada Lumea toodet hästivalgustatud ruumis, et valgussähvatused ei tunduks liiga eredad. Kõrvaltoimed ja komplikatsioonid on küll võimalikud, aga väga ebatõenäolised, kui kasutate Lumea toodet kooskõlas kasutusjuhendis olevate juhiste ja ettevaatusabinõudega.