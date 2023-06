Pole midagi paremat, kui tulla pärast tegusat päeva koju, mis on laitmatult puhas. Sellegipoolest võib olla keeruline leida aega, et hoida oma kodu nii puhtana kui soovid. Tänu Philips HomeRun roboti erakordsele puhastusjõudlusele saavutate suurepäraseid tulemusi palju väiksema vaevaga. Robottolmuimeja imeb tolmu ja peseb kõvakattega põrandad üheaegselt, et eemaldada ka kõige peenem tolmukiht, mis iga päev põrandatele koguneb. Eemaldab rohkem peent tolmu kui lihtsalt tolmuimemisega, niiet Sinu jalatallad jäävad puhtaks ka paljajalu ringi kõndides.​ Teie kodu hügnieenilisena hoidmiseks on mopp valmistatud ülipeentest kiududest, et eemaldada tõhusalt bakterid, mida põhjustavad mikroobikandjad nagu määrdunud jalatsid ja lemmikloomade karvad.​