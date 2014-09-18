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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartImage Lite'iga

274E5QHAW/01

5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Külluslik pilt AH-IPS kuvariga

See atraktiivne Philipsi kuvar ülikitsa raamiga ja AH-IPS ekraaniga tagab teile suurepärased ja külluslike värvidega kujundid. Mobile HD linki abil saate ühendada oma nutitelefoni.

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millel on ülikitsas raam ja MHL-tehnoloogia

Külluslik pilt AH-IPS kuvariga

  • Ülikitsas raam

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Valikuline MHL-kaabel võimaldab HD-video heliesitust

Minimalistlik välimus tänu ülikitsale raamile

Uued Philipsi ekraanid, mis kasutavad uusima tehnoloogiaga varustatud paneele, on loodud minimalistlikku lähenemist kasutades, mille puhul välisraami paksust on vähendatud umbes 2,5 mm-ni. Koos paneelisisese umbes 9 mm musta maatriksribaga on raami mõõtmed oluliselt vähenenud, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikimise seadistuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

TrueVision tagab laborikvaliteediga pildi

TrueVision on Philipsi patenditud tehnoloogia, mis kasutab kuvari ekraani kontrollimiseks ja reguleerimiseks keerukat algoritmi, mille abil saavutatakse parim ekraanipilt. Philips tagab, et kõik tehasest väljuvad TrueVisioni kuvarid on selle protsessi abil peenhäälestatud, nii saate ühtlase värvi- ja pildikvaliteedi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Kinnitatud ostja

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

  2. ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

  3. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.