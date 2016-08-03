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Tootmine lõpetatud
32PHT4100/12
Õhuke LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel videotöötluse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
3.5
5-st
13
Auhinnad
emili
03/08/2016
Polska
Funkcje , które posiada ten telewizor są wystarczające.
Jestem bardzo zadowolona. Telewizor spełnił moje oczekiwania. Kolor i głos bez zarzutu. Bardzo łatwa obsługa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком
Positiivsed omadused
Зручно!:)
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2021-01-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2021-01-14
netseven
15/03/2019
Україна
Щиро дякую за вдалий продукт!
Щиро дякую за вдалий продукт! Рекомендую користуватися продукцією Philips! Вс зроблено дуже якісно та зручно!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.