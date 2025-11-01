Otsisõnad

    Chopper seeria 3000 Hakkija

    HR1503/00

    Võimas, kiire, töökindel!

    See suur ja lihtsalt kasutatav hakkija on kodus toiduvalmistamiseks ideaalne abivahend. Tänu võimsale mootorile saate hakkida ja purustada mis tahes koostisosi ning hõlpsalt oma lemmikdipikastmeid valmistada.

    Chopper seeria 3000 Hakkija

    Võimas, kiire, töökindel!

    Toiduvalmistamine pole kunagi olnud lihtsam

    • Suurepärane hakkimine tänu PowerChop-tehnoloogiale
    • Kiired ja täiuslikud tulemused tänu 500 W mootorile
    • Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikkastmeid
    • Kaks kiiruseseadistust tagavad soovitud tulemuse
    • Kauss ja terad on masinpestavad.
    Hakkimisvõimsus teie käes.

    Hakkimisvõimsus teie käes.

    Kiire ja täiuslik hakkimine tänu võimsale 500 W mootorile. Valmistage kiiresti mis tahes roogasid.

    PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

    PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

    Tänu PowerChop-tehnoloogiale, mis pakub optimaalset terade, lõikenurga ja sisemise kausi kombinatsiooni, saate hakkida ühtlaselt nii pehmeid kui ka kõvasid koostisosi.

    Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikdipikastmeid

    Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikdipikastmeid

    Kas teile meeldib guacamole või olete hoopis suur pestofänn? Suures 2 l klaaskausis saate valmistada kõike.

    Kaks kiirust, kahekordne täpsus!

    Kaks kiirust, kahekordne täpsus!

    Tänu kahele kiiruseseadistusele saate hõlpsalt koostisosi hakkida. Kui soovite tükilisemat tulemust, kasutage mõni sekund esimest kiirust, kui aga soovite ühtlasemat tulemust, kasutage teist kiirust.

    Ei mingit libisemist.

    Ei mingit libisemist.

    Meie hakkija kummist põhi võimaldab hakkida stabiilselt vaid ühe käega.

    Lihtsalt puhastatav

    Lihtsalt puhastatav

    Ärge muretsege puhastamise pärast. Kauss ja terad on masinpestavad.

    Üks tööriist, lõputud võimalused!

    Üks tööriist, lõputud võimalused!

    Alates dipikastmetest kuni salatiteni, see hakkija saab kõigega hõlpsalt hakkama. Võite selle abil isegi liha hakkida, pähklivõid valmistada või kogu perele kastmeid valmistada.

    Kiire hakkimine tänu neljale roostevabast terasest lõiketerale

    Kiire hakkimine tänu neljale roostevabast terasest lõiketerale

    Täppislõiketerad on loodud spetsiaalselt lõikama kõike, et hakkimistoimingud saaks kiiresti tehtud.

    Valmistage ise pähklivõid.

    Valmistage ise pähklivõid.

    Valmistage kodus hõlpsalt pähklivõid ning katsetage uusi ja tervislikke maitseid. Võite isegi lastele šokolaadimääret valmistada.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Roostevaba teras
      Teisene materjal
      Plast
      Funktsioonid
      Kiirus 1/2
      Tootetüüp
      Hakkija
      Sertifikaadid
      CB
      Korvi maht
      2 l max
      Libisemiskindel jalg
      Jah
      Juhtme pikkus
      > 1,2 m
      Tehnoloogia
      PowerChop-tehnoloogia
      Masinpestavad osad
      Jah
      Mahutaseme näidik
      Jah
      Kannu materjal
      Klaas
      Tera materjal
      Roostevaba teras
      Pöördeid minutis (p/min)
      27 000
      BPA-vaba
      Jah
      Impulssfunktsioon
      Jah
      Terad eemaldatavad
      Jah
      Suudab jääd purustada
      Jah
      Suudab segada kuumi koostisosi
      < 60, mittesoovitatav
      Müratase (standardrežiim)
      < 80 dB
      Garantii
      2 aastat
      Sobib kuivtoiduga
      Jah

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      500 W
      Pinge
      220–240 V
      Sagedus
      50-60Hz
      Arv pakendis
      1 tk F-karbi kohta

    • Ühilduvus

      Komplektis olevad tarvikud 1
      S-tera

    • Ohutusfunktsioon

      Ohutustunnistus
      CB
      Tera automaatne seiskamine
      < 1,5 s vastavalt ohutusstandardile

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      180 mm
      Toote laius
      221 mm
      Toote kõrgus
      271 mm
      Toote mass
      2080 g
      Pakendi pikkus
      227 mm
      Pakendi laius
      372 mm
      Pakendi kõrgus
      187 mm
      Pakendi kaal
      2826 g

    • Kestvus

      Kasutusjuhend
      DFU

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

