Chopper seeria 3000 Hakkija
Võimas, kiire, töökindel!
See suur ja lihtsalt kasutatav hakkija on kodus toiduvalmistamiseks ideaalne abivahend. Tänu võimsale mootorile saate hakkida ja purustada mis tahes koostisosi ning hõlpsalt oma lemmikdipikastmeid valmistada.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Võimas, kiire, töökindel! Toiduvalmistamine pole kunagi olnud lihtsam Suurepärane hakkimine tänu PowerChop-tehnoloogiale Kiired ja täiuslikud tulemused tänu 500 W mootorile Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikkastmeid Kaks kiiruseseadistust tagavad soovitud tulemuse Kauss ja terad on masinpestavad. Hakkimisvõimsus teie käes.
Kiire ja täiuslik hakkimine tänu võimsale 500 W mootorile. Valmistage kiiresti mis tahes roogasid.
PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused
Tänu PowerChop-tehnoloogiale, mis pakub optimaalset terade, lõikenurga ja sisemise kausi kombinatsiooni, saate hakkida ühtlaselt nii pehmeid kui ka kõvasid koostisosi.
Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikdipikastmeid
Kas teile meeldib guacamole või olete hoopis suur pestofänn? Suures 2 l klaaskausis saate valmistada kõike.
Kaks kiirust, kahekordne täpsus!
Tänu kahele kiiruseseadistusele saate hõlpsalt koostisosi hakkida. Kui soovite tükilisemat tulemust, kasutage mõni sekund esimest kiirust, kui aga soovite ühtlasemat tulemust, kasutage teist kiirust.
Ei mingit libisemist.
Meie hakkija kummist põhi võimaldab hakkida stabiilselt vaid ühe käega.
Lihtsalt puhastatav
Ärge muretsege puhastamise pärast. Kauss ja terad on masinpestavad.
Üks tööriist, lõputud võimalused!
Alates dipikastmetest kuni salatiteni, see hakkija saab kõigega hõlpsalt hakkama. Võite selle abil isegi liha hakkida, pähklivõid valmistada või kogu perele kastmeid valmistada.
Kiire hakkimine tänu neljale roostevabast terasest lõiketerale
Täppislõiketerad on loodud spetsiaalselt lõikama kõike, et hakkimistoimingud saaks kiiresti tehtud.
Valmistage ise pähklivõid.
Valmistage kodus hõlpsalt pähklivõid ning katsetage uusi ja tervislikke maitseid. Võite isegi lastele šokolaadimääret valmistada.
Üldised andmed
Esmane materjal
Roostevaba teras Teisene materjal
Plast Funktsioonid
Kiirus 1/2 Tootetüüp
Hakkija Sertifikaadid
CB Korvi maht
2 l max Libisemiskindel jalg
Jah Juhtme pikkus
> 1,2 m Tehnoloogia
PowerChop-tehnoloogia Masinpestavad osad
Jah Mahutaseme näidik
Jah Kannu materjal
Klaas Tera materjal
Roostevaba teras Pöördeid minutis (p/min)
27 000 BPA-vaba
Jah Impulssfunktsioon
Jah Terad eemaldatavad
Jah Suudab jääd purustada
Jah Suudab segada kuumi koostisosi
< 60, mittesoovitatav Müratase (standardrežiim)
< 80 dB Garantii
2 aastat Sobib kuivtoiduga
Jah
Tehnilised andmed
Võimsus
500 W Pinge
220–240 V Sagedus
50-60Hz Arv pakendis
1 tk F-karbi kohta
Ühilduvus
Komplektis olevad tarvikud 1
S-tera
Ohutusfunktsioon
Ohutustunnistus
CB Tera automaatne seiskamine
< 1,5 s vastavalt ohutusstandardile
Kaal ja mõõtmed
Toote pikkus
180 mm Toote laius
221 mm Toote kõrgus
271 mm Toote mass
2080 g Pakendi pikkus
227 mm Pakendi laius
372 mm Pakendi kõrgus
187 mm Pakendi kaal
2826 g
Kestvus
Kasutusjuhend
DFU
Päritoluriik
Tootja
Hiina
