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Tootmine lõpetatud
TAPH802BK/00
40 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvu katvad
Need kõrvaklapid saavad hakkama nädalast nädalasse ja ka kõige keerulisemates keskkondades. Laadimiseks kulub ainult 1,5 tundi ja seeläbi saate nautida 30 tundi mängu- või kõneaega. Kaks kiire laadimist taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi. Nii saate kuulata oma muusikat esmaspäevast reedeni ja edasigi.
Täiuslikult häälestatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli
Need juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud pehmete kõrvapadjanditega, mida saab kahte moodi kokku voltida. Saate neid näiteks kokkuvoldituna kontorilaua sahtlisse või kandekotti pista või siis sissepoole kokkumurtuna jakitaskusse või käekotti pista.
3.6
5-st
10
Auhinnad
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Positiivsed omadused
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Positiivsed omadused
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Negatiivsed omadused
brak pokrowca, krótki kabel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Positiivsed omadused
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.