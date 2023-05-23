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  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
  • Õhuke disain. 30 tundi mänguaega

Tootmine lõpetatud

Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Auhinnad
Õhuke disain. 30 tundi mänguaega
Vahet ei ole, kuhu teie nädal teid viib. Need juhtmevabad kõrvu katvad kõrvaklapid muudavad teie sihtkohta liikumise nauditavamaks, pakkudes tasakaalustatud ja detailset heli ning kuni 30 tundi mänguaega. Kui vajate lisaaega, siis kiirlaadimine annab veel 2–6 tundi.
Kuva kõik eelised

Suure eraldusvõimega heliga juhtmevabad kõrvaklapid

Õhuke disain. 30 tundi mänguaega

  • 40 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvu katvad

Igal reisil. 30 tundi mänguaega.

Need kõrvaklapid saavad hakkama nädalast nädalasse ja ka kõige keerulisemates keskkondades. Laadimiseks kulub ainult 1,5 tundi ja seeläbi saate nautida 30 tundi mängu- või kõneaega. Kaks kiire laadimist taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi. Nii saate kuulata oma muusikat esmaspäevast reedeni ja edasigi.

Detailne heli. Võimas bass

Täiuslikult häälestatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli

Paindlik disain

Need juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud pehmete kõrvapadjanditega, mida saab kahte moodi kokku voltida. Saate neid näiteks kokkuvoldituna kontorilaua sahtlisse või kandekotti pista või siis sissepoole kokkumurtuna jakitaskusse või käekotti pista.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

10

Auhinnad

23/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Positiivsed omadused

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Positiivsed omadused

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Negatiivsed omadused

brak pokrowca, krótki kabel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Positiivsed omadused

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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