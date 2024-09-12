Versuni kutsub tagasi alljärgnevate mudeli ja koodnumbritega Philipsi triikimissüsteemid. Toote mudel: alates mudelitest PSG8, GC96 ja PSG90 Koodnumber: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441 (Täieliku loendi ning mudeli ja koodinumbri leidmise kohta vaadake KKK-d) See meede on võetud tarvitusele seoses tuvastatud tootmisveaga aurusüsteemis auru tekitava aurusti keevituses, mis võib põhjustada vigastusi, nagu põletused või löögist tingitud vigastused. Oleme otsustanud need tooted tagasi kutsuda, kuna meie tarbijate ohutus on meie jaoks äärmiselt oluline. Kui teil on üks ülalmainitud mudeli- ja koodinumbriga triikimissüsteem, võtke selle registreerimiseks meiega ühendust.



Selle tagasikutsumise osana töödeldakse teie seade ümber ja auruti asendatakse täiustatud versiooniga.