Otsisõnad

Kumerad monitorid
arvustust

Curved Business monitor

Töövoo tootlikkuse ümbermääratlemine

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
Vaata köiki tooteid

Philips Monitors

Kumerad monitorid

Philipsi kumerad monitorid rikastavad isiklikku töölaua kogemust, ümbritsedes sinu vaatevälja ja järgides silma loomulikku kuju. See loob õrna kaasahaarava efekti, mis aitab keskenduda, vähendab segajaid ja pakub paremat ergonoomilist vaatamismugavust.

Standardne tootefoto Alternatiivne tootefoto Toote esikülje foto

VA-ekraan

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 elutruumate ja silmapaistvate visuaalide jaoks

VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.

Kumer ekraan

Kumera kujuga ekraan kaasahaaravamaks kogemuseks

Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.

User guide Product sheet
Olulise omaduse pilt

32:9 SuperWide ekraan on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi

32:9 SuperWide 49" ekraan 5120 ×1440 eraldusvõimega on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi, et pakkuda laiaulatuslikku vaadet. See oleks justkui kaks 27" 16:9 Quad HD ekraani kõrvuti. SuperWide monitorid pakuvad kahe monitori ekraanipinda ilma keeruka seadistamiseta.

Olulise omaduse pilt

Reguleeritav veebikaamera: mugavaks videokonverentsiks.

Selle funktsiooniga videokonverentside mugavuse taseme tõstmine. Kohandades veebikaamerat 30 kraadi võrra edasi-tagasi, saavad kasutajad nüüd mugavalt helistada ja koosolekutel osaleda neile kõige sobivamast kohast.

Olulise omaduse pilt

TI-juhitud veebikaamera automaatne raamimine: dünaamilisteks videokõnedeks.

See TI-juhitud funktsioon sobib ideaalselt mitme inimesega videokõneks. Kui üks või mitu inimest ühinevad kõnega, kohandab TI-toega funktsioon vaadet, et kõik meeskonnaliikmed mahuks raami sisse. Samamoodi kohandab TI-juhitud veebikaamera vaadet, kui mõni osaleja kõnest lahkub, tehes selle eriti kasulikuks pikkade koosolekute ja meeskonna kõnede puhul.

Olulise omaduse pilt

Kõrvaklapi konks: kohandatavaks hoiustamiseks

Kõrvaklappide salvestusruum on selle funktsiooniga tasakaalustamata. Tõmmake hoolikalt alla monitori küljel asuv konks: see funktsioon tagab korrastatud töölaua ja pakub teie tööruumi jaoks käepärast kaablihalduslahendust.

Olulise omaduse pilt

Busylight: oma tööoleku seadistamiseks

See funktsioon võimaldab privaatsust ja optimaalset koostööd, kui töötate hõivatud kontoris. Edastamaks teistele, et nad on hõivatud, saavad kasutajad lihtsalt vajutada Busylighti kiirklahvi, mis asub monitori raami alumises vasakus menüüs ja veebikaameras asuv valgus muutub punaseks. Lisaks sellele saab Busylighti funktsioon sünkroonida ka kasutaja Microsofti meeskondade olekuga.

Lai vaatamisnurk

Lai vaatamisnurk

Suured 49B2U6903CH ja 45B1U6900CH raamita monitorid pakuvad ülilaia formaati, mis on iga rööprähkleja unistus. Need on piisavalt laiad, et asendada mitut monitori, ning 1500R või 1800R kumerus laiendab vaatevälja ja perifeerset nägemist, tagades optimaalse mugavuse ekraani jälgimisel.

Kõik-ühes USB-C dokkimine

Kõik-ühes USB-C dokkimine

Saadaval paljude kumerate monitoride, sealhulgas 34B2U5600C, 49B2U5900CH, 45B1U6900CH ja 45B1U6900C mudelite puhul, pakub integreeritud USB 3.2 tüüpi-C dokkimine koos toiteedastusega kiiret andmeedastust ja paindlikku ühenduvust nii kontoris kui kodus.

Lahendus kõigile

Lahendus kõigile

Philipsi kumerad monitorid on kujundatud jäljendama silma loomulikku kumerust, vähendades moonutusi ja segajaid ning luues õrna kaasahaarava efekti. Saadaval suurustes 24”, 27”, 32”, 34”, 43” ja 49”, pakuvad Philipsi monitorid lahenduse igaühele.

Võrdle

Võrdle

Arvustused

Klienditeenindus ja tugi

Saage oma tootega abi – leidke juhendeid, vaadake parimaid nõuandeid ja nippe ning tehke probleemide veaotsing

CustomerSupport

Tugiteenuse kodulehekülg

Leidke kõik tugiteenuste teemad ja palju muud

MagnifyingGlass

Leidke oma toode

Otsige mudelinumbri järgi ja leidke tooteinfo

Compare

Võrdle
Curved Business monitor
Curved Business monitor
* Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
* NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
* sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
* USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
* Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.
* USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
* Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.
* EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
* Ekraani värvid vähendatakse 8 bitile, HDMI maksimaalne eraldusvõime saab olla 5120 × 1440 sagedusel 75 Hz ja DisplayPort saab olla 5120 × 1440 sagedusel 120 Hz
* Kehtib sülearvuti kohta, millel on DSC, ilma selleta saab Thunderbolt 4 sisendi ja väljundi eraldusvõime olla max 5120 × 1440 sagedusel 60 Hz, 8-bitine ekraanivärv ja USB 3.2 Gen 1.
* Pange tähele, et PowerSensor 2 töötab ainult siis, kui on installitud Windows 11. Kui PowerSensor 2 pn aktiveeritud, tähendab WAL Walk Away Lock (Lahkumislukustus) ja WOA tähendab Wake On (Äratus).
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.