Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.
Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.
Erinevalt traditsioonilisest KVM monitori nupust, võimaldab nutikas KVM vahetada allikaid klaviatuuril ühe nupuvajutusega. Kui kõik seadmed on õigesti ühendatud, saavad kasutajad hõlpsasti allikate vahel liikuda, klõpsates kolm korda Ctrl klahvi.
32:9 SuperWide 49" ekraan 5120 ×1440 eraldusvõimega on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi, et pakkuda laiaulatuslikku vaadet. See oleks justkui kaks 27" 16:9 Quad HD ekraani kõrvuti. SuperWide monitorid pakuvad kahe monitori ekraanipinda ilma keeruka seadistamiseta.
Selle funktsiooniga videokonverentside mugavuse taseme tõstmine. Kohandades veebikaamerat 30 kraadi võrra edasi-tagasi, saavad kasutajad nüüd mugavalt helistada ja koosolekutel osaleda neile kõige sobivamast kohast.
See TI-juhitud funktsioon sobib ideaalselt mitme inimesega videokõneks. Kui üks või mitu inimest ühinevad kõnega, kohandab TI-toega funktsioon vaadet, et kõik meeskonnaliikmed mahuks raami sisse. Samamoodi kohandab TI-juhitud veebikaamera vaadet, kui mõni osaleja kõnest lahkub, tehes selle eriti kasulikuks pikkade koosolekute ja meeskonna kõnede puhul.
Kõrvaklappide salvestusruum on selle funktsiooniga tasakaalustamata. Tõmmake hoolikalt alla monitori küljel asuv konks: see funktsioon tagab korrastatud töölaua ja pakub teie tööruumi jaoks käepärast kaablihalduslahendust.
