* „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

* Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

* sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

* Pange tähele, et PowerSensor 2 töötab ainult siis, kui on installitud Windows 11. Kui PowerSensor 2 pn aktiveeritud, tähendab WAL Walk Away Lock (Lahkumislukustus) ja WOA tähendab Wake On (Äratus).

* Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

* EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

* 5-aastane garantii on tootja vabatahtlik piiratud garantii. See kehtib ainult järgmisel lehel loetletud riikides: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Tarbijatele pakutakse seda lisaks nende seaduslikele õigustele vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja neid õigusi mõjutamata. Mittetarbijatest (äri-/professionaalsetest) lõppkasutajatele kehtivad ainult tootja piiratud garantii tingimused.

* Monitor võib pildil näidatust erineda.