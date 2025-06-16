Otsisõnad

Philipsi monitorid sisaldavad innovatiivseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid rohelisema tuleviku nimel. Energiatõhusus, täielikult taaskasutatav pakend, range rahvusvaheliste keskkonnastandardite järgimine ning vabadus kahjulikest ainetest nagu elavhõbe ja PVC/BFR on mõned omadused, mis aitavad luua helgema tuleviku kõigile.

Standardne tootefoto Alternatiivne tootefoto Alternatiivne tootefoto

Sisseehitatud USB-C dokkimisjaam

Sisseehitatud USB-C dokkimisjaam

Philipsi ekraani on sisse ehitatud kiire laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Saate kõiki välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, hõlpsasti monitori dokkimisjaamaga ühendada. Samuti võite USB-C kaabli abil sülearvuti monitoriga ühendada, et saaksite vaadata suure eraldusvõimega videoid ja edastada ülikiiresti andmeid, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.

Keskkonnasõbralik pakend

100% ringlussevõetud materjal ja FSC sertifikaadiga pakend

See monitor on paigutatud 100% ringlussevõetud materjalist valmistatud pakendisse ja on FSC sertifikaadiga. See sertifikaat tagab selle, et pakend on valmistatud keskkonnasõbralikult.

EcoSmarti materjalid

Valmistatud 85% ringlussevõetud plastist ja 5% ookeaniplastist

Keskkonnasõbralikkus tähendab vanadele materjalidele uue kasutusviisi andmist. Seepärast on see Philipsi monitor valmistatud 85% ringlussevõetud plastist ja 5% ookeaniplastist, mis tähendab, et väga suurt tähelepanu on pööratud jäätmete vähendamisele.

User guide Product sheet
Olulise omaduse pilt

100% ringlussevõetud alumiiniumist alus ja jalg

Kestlikkust silmas pidades loodud keskkonnateadlik valik ühendab endas elegantse vastupidavuse ja väiksema keskkonnajalajälje, tagades teie tööruumile tugeva ning stiilse vundamendi.

Kapokikiust kott: pehme, komposteeritav ja kahjustustevaba tarne

Meie kapokikiust kott on pehme, kerge ja valmistatud looduslikest taimsetest kiududest, mis kaitsevad teie ekraani kriimustuste ja transpordikahjustuste eest. See on õrn puudutada, ohutu käsitseda ja täielikult komposteeritav. Kui toode on oma töö teinud, laguneb see täielikult. See kott pakub keskkonnasõbralikku kaitset transportimise ja saatmise ajal. Lihtne lahti pakkida ja planeedile ohutu.

Philips toetab jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke monitore

Philips toetab jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke monitore

Me kasutame 100% taaskasutatavat pakendit. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 85% tarbija jäätmetest taaskasutatud plastikut.

Ohtlike ainete piiramine

Ohtlike ainete piiramine

Vähehalogeenne disain keskkonnamõju vähendamiseks

Lahendus kõigile

Tehnoloogia energia säästmiseks

Tänu 0-vatine kõvaklapp-lülitile saab energiatarbimise täielikult nulli viia, vähendades veelgi teie süsiniku jalajälge. Monitor tunneb ümbritsevat valgust ja reguleerib ekraani heledust vastavalt, hoiab heledust madalama energiatarbimise juures ning tuvastab liikumise, et vähendada voolu, kui monitorit ei kasutata.

Energiatundlikud monitorid Monitori energiakalkulaator

Arvustused

Business Monitor
Business Monitor
* „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
* Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
* sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.
* Pange tähele, et PowerSensor 2 töötab ainult siis, kui on installitud Windows 11. Kui PowerSensor 2 pn aktiveeritud, tähendab WAL Walk Away Lock (Lahkumislukustus) ja WOA tähendab Wake On (Äratus).
* Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
* EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
* 5-aastane garantii on tootja vabatahtlik piiratud garantii. See kehtib ainult järgmisel lehel loetletud riikides: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Tarbijatele pakutakse seda lisaks nende seaduslikele õigustele vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja neid õigusi mõjutamata. Mittetarbijatest (äri-/professionaalsetest) lõppkasutajatele kehtivad ainult tootja piiratud garantii tingimused.
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
