Philipsi ekraani on sisse ehitatud kiire laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Saate kõiki välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, hõlpsasti monitori dokkimisjaamaga ühendada. Samuti võite USB-C kaabli abil sülearvuti monitoriga ühendada, et saaksite vaadata suure eraldusvõimega videoid ja edastada ülikiiresti andmeid, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.
See monitor on paigutatud 100% ringlussevõetud materjalist valmistatud pakendisse ja on FSC sertifikaadiga. See sertifikaat tagab selle, et pakend on valmistatud keskkonnasõbralikult.
Keskkonnasõbralikkus tähendab vanadele materjalidele uue kasutusviisi andmist. Seepärast on see Philipsi monitor valmistatud 85% ringlussevõetud plastist ja 5% ookeaniplastist, mis tähendab, et väga suurt tähelepanu on pööratud jäätmete vähendamisele.
Kestlikkust silmas pidades loodud keskkonnateadlik valik ühendab endas elegantse vastupidavuse ja väiksema keskkonnajalajälje, tagades teie tööruumile tugeva ning stiilse vundamendi.
Meie kapokikiust kott on pehme, kerge ja valmistatud looduslikest taimsetest kiududest, mis kaitsevad teie ekraani kriimustuste ja transpordikahjustuste eest. See on õrn puudutada, ohutu käsitseda ja täielikult komposteeritav. Kui toode on oma töö teinud, laguneb see täielikult. See kott pakub keskkonnasõbralikku kaitset transportimise ja saatmise ajal. Lihtne lahti pakkida ja planeedile ohutu.
