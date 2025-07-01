Philipsi klienditugi Kuidas muuta Sonicare'i rakenduses harjamisrežiime?

Hambaharja harjamisrežiimi saate muuta Sonicare'i rakenduses. Siin on toodud juhised.

1. Avage Sonicare'i rakendus.

2. Hambaharja seadistuste laiendamiseks vajutage eelharjamise kuval nuppu ^.

3. Puudutage režiimiruutu. Kuvatakse teie praegune režiim ja erinevad valikud, mille vahel võite valida.

4. Puudutage soovitud režiimi kõrval olevat ringi.

5. Värskenduskuvale ilmub märge, mis näitab, et teie režiimi muutmine oli edukas.

6. Uue režiimiga harjamise alustamiseks puudutage noolt <.