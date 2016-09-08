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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

200V4QSBR/01

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige säravaid MVA LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 20 (19,53" / 49,6 cm diagonaal)

16 : 9 täis-HD ekraan parima vaatamiselamuse tagamiseks

Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgselt täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised.

Väiksem energiatarve tagab väiksema elektriarve

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

Philipsi MVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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