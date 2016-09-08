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Tootmine lõpetatud
200V4QSBR/01
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige säravaid MVA LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!
V Line
20 (19,53" / 49,6 cm diagonaal)
Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgselt täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised.
Philipsi MVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Nutikas reaktsiooniaeg on GtG või GtG (BW) katsete käigus saadud optimaalne väärtus.