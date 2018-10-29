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  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,

Tootmine lõpetatud

BrillianceLCD-kuvar, LED-taustvalgusega

220B4LPCB/00

Säästliku ökodisainiga kuvar,
Philipsi PowerSensoriga LED-kuvar, mille puhul on kasutatud 65% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks.
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mis tänu PowerSensorile aitab säästa energiat

Säästliku ökodisainiga kuvar,

  • B Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid loomulikud

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

SmartErgoBase võimaldab inimsõbralikke ergonoomilisi kohandusi

SmartErgoBase võimaldab inimsõbralikke ergonoomilisi kohandusi

SmartErgoBase on monitori alus, mis tagab ergonoomilise ekraani mugavuse ja kaablihalduse. Maksimaalse mugavuse tagamiseks saab alust keerata, kallutada ja pöörata erinevate nurkade alla. Reguleeritava kõrgusega alus tagab optimaalse vaatamistaseme, vähendades pika tööpäeva füüsilist pinget, samas kui kaablihaldus vähendab kaablite segadust ning hoiab tööruumi puhta ja professionaalsena.

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