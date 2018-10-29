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Tootmine lõpetatud
220P4LPYES/00
P-line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga
DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.
SmartErgoBase on monitorialus, mis tagab ergonoomilise mugavuse ja võimaldab juhtmeid korras hoida. Aluse inimsõbralik kõrgus, pööratavus ning kalde- ja pööramisnurga reguleerimine muudavad monitori asendi maksimaalselt mugavaks, mis võib vähendada pika tööpäeva füüsilisi pingeid; tänu kaablihaldussüsteemile vähenevad juhtmepuntrad ning töölaud näeb välja korras ja professionaalne.
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